Luis Jiménez y la realidad de Palestino: Cambiar el plantel cada seis meses es complicado

El "Mago" prefiere mantener una base de jugadores y no tener constantes cambios.

El capitán de Palestino, Luis Jiménez, manifestó su disconformidad con el constante recambio de planteles que tiene el club árabe cada temporada, porque a su juicio dificulta logra "objetivos importantes.

"La verdad es que no ha sido fácil, en Palestino pasa mucho y personalmente a mí no me gusta porque para poder lograr cosas importantes hay que tener objetivos a largo plazo", afirmó en diálogo con el Canal del Fútbol.

"Hay que tener conocimiento de los compañeros, buen ambiente dentro de la cancha y eso al cambiar cada seis meses es complicado", añadió.

Pese a esto, el volante indicó que "por otro lado se entiende cuál es la realidad del club y hay que intentar lo mejor posible con la situación que tenemos ahora. Ha sido difícil jugar como el año pasado, pero es cosa de tiempo. Estamos jugando bien.

Además, el "Mago" lamentó perderse el encuentro por Copa Libertadores ante Guaraní. "Es una lastima perderse este tipo de partidos. Competencias internacionales que uno entrena todo el año. Uno intenta estar para estos partidos y perderlo por lesión no es ningún agrado", sostuvo.

Respecto al duelo con el cuadro paraguayo, Jiménez expresó que "será un partido complicad. Guaraní juega muy bien, no es un equipo que se mete atrás. Era un duelo muy lindo para estar, pero tengo la fe de que mis compañeros lo harán muy bien y de que vamos a sacar un buen resultado".

Palestino se medirá este jueves con Guaraní a las 19:15 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo por el duelo de ida de la tercera fase del certamen continetal.