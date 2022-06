Carlos Villanueva a Colo Colo, la U y la UC: Es una lata que ninguno haya preguntado por mí

El flamante mediocampista de Magallanes, Carlos Villanueva, deslizó una crítica a los tres principales clubes del fútbol chileno, al asegurar que nunca nadie de Colo Colo, la U o la UC lo llamó, explicando que existe un prejuicio muy grande respecto a lo que se vive en el fútbol árabe.

"Es una lata que nadie haya preguntado por mí ni que nadie se haya acercado de los equipos grandes para haber vuelto y jugar en uno de ellos, lamentablemente existe un prejuicio gigante hacia las ligas árabes", dijo el futbolista en diálogo con el programa "ESPN F90 Chile".

"En ese sentido me vi afectado. Igual cuando volví tuve un buen comienzo con el Coto Sierra, que hicimos una segunda rueda muy buena. Me sentía capaz como para haber sido un aporte en uno de los equipos grandes, que siempre es muy atractivo para nosotros como jugadores", complementó.

Sobre su llegada a Magallanes, el ex seleccionado chileno aseguró que "Nico Núñez (DT de la Academia) se dio el tiempo de conversar conmigo, yo he visto jugar harto a Magallanes porque tengo un amigo, César Cortés, y veo el estilo de juego que tienen y es algo que me acomoda mucho. Se da porque yo vengo sumando muy pocos minutos en Palestino. Me pasé por poquito en los minutos, creo que hice 390 y con 360 me podría haber cambiado a otro equipo de Primera División, pero ya no podía. Por eso saqué la conclusión, me queda un año o un año y medio como futbolista profesional y yo lo quiero vivir jugando, dentro de la cancha, disfrutando, poder vivir el estilo de juego que más me acomoda a mí y eso lo puedo encontrar en Magallanes", expresó.

Por último, Villanueva se refirió a la llegada de Eduardo Berizzo a la Selección chilena: "Yo creo que es un técnico capacitado, por algo llegó a España y estuvo en Sevilla y Celta de Vigo. Ahora, el último paso en Paraguay no le fue tan bien, pero uno nunca sabe que grupo de jugadores tenía también. Quizás los jugadores que él tenía para seleccionar no eran de las características de juego que él tiene, y yo creo que el fútbol chileno desde Bielsa lo más cómodo son los entrenadores más bielsistas".