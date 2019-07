Agente de Pogba y su inminente salida del United: El club sabe el deseo del jugador hace tiempo

El agente de Paul Pogba, Mino Raiola, aseguró que desea una "solución satisfactoria" para el jugador y Manchester United, ante el manifiesto deseo del francés de partir en el presente mercado de traspasos en Europa.

Raiola, en declaraciones a la radio británica Talksport explicó que el club sabe el deseo de Pogba "desde hace mucho tiempo", agregando que el futbolista "no ha hecho nada malo. Ha sido respetuoso y profesional en todos los sentidos y siempre".

"Es una pena que haya gente que critique sin la adecuada información y me da pena que el club no tome una posición ante esto", dijo justo después de una declaración del propio representante a The Times señalando que "todo el mundo conoce el deseo de Paul de marcharse".

Pogba, que en estos monentos se encuentra en Perth, Australia, realizando la pretemporada junto a sus compañeros con el United, ha sido vinculado con Real Madrid y Juventus, y se espera que en los próximos días se defina su futuro en el Viejo Continente.