El príncipe heredero de Arabia Saudita hizo una suculenta oferta por Manchester United

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, prepara una tercera y suculenta oferta de tres mil millones de libras (unos cuatro mil millones de dólares) para comprar Manchester United y codearse con sus otros rivales de Qatar o Abu Dabi, como el príncipe y presidente de PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

La información fue publicada este lunes por The Sun ante la incertidumbre de la continuidad de la familia Glazer al frente del conjunto inglés, que hace tiempo no encuentra su rumbo deportivo, sumado a la caída de los ingresos, sobre todo porque el principal patrocinador de su camiseta no renovará su vínculo cuando expire en 2021.

Bin Salman intenta adquirir el United desde hace más de un año, pero siempre recibió una respuesta negativa.

Sin embargo, existe el rumor de que Kevin Glazer vendería su participación del 13 por ciento en el club, algo más de 300 millones de euros, pero el resto de la familia no tiene la misma intención.