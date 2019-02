El Rey del Norte es "Rojo": Manchester United compartió con actor de Game of Thrones

El técnico de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, compartió con el actor de la serie televisiva "Game of Thrones", Kit Harington, luego del empate de los "Diablos Rojos" ante Liverpool por la Premier League.

El intérprete de Jon Nieve, el "Rey del Norte" en la popular serie, es un fanático del club y recibió una camiseta personalizada de regalo.

El defensa inglés Chris Smalling y el volante francés Paul Pogba, también compartieron con el famoso actor.

Of course the King in the North is a red 🔴 🤷🏽‍♂ Great to meet you Kit, can’t wait for the new season to start! pic.twitter.com/XNJODiVm54