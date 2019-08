Ferdinand sobre Dybala: No tiene los minerales correctos que quiero en un jugador de Manchester United

El ex zaguero criticó al volante argentino por su rechazo al cuadro inglés.

El ex zaguero inglés Rio Ferdinand lanzó una fuerte crítica al volante argentino Paulo Dybala por su rechazo a la oferta que recibió desde Manchester United y afirmó que el actual jugador de Juventus "no tiene los minerales correctos" para jugar en los "Diablos Rojos".

"Muchos jugadores han rechazado al United en los últimos años y elegido otro lugar, pero no sé cómo Dybala tuvo la osadía de rechazarlos cuando está en el banco de Juventus. Necesita jugar fútbol", declaró a el ídolo del equipo rojo.

"Tal vez está pensando 'quiero estar en la Champions League o quedarme sentado en el banco... Prefiero hacer eso que jugar en Manchester'. Bueno, estoy feliz de que no haya venido, porque no tiene los minerales correctos que quiero en un jugador de United", expresó el ex seleccionado de Inglaterra.

En ese sentido, postuló que "quiero a alguien que desee venir y piense 'Manchester United necesita volver a ser un equipo top, quiero ser el catalizador'. Ese es el tipo de persona que quiero que atraviese la puerta".

Dybala rechazó la oferta de Manchester United porque impuso altas pretensiones con las que el club estuvo en desacuerdo.