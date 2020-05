Gary Neville reaccionó a críticas de la esposa de Angel Di María a Manchester United

El ídolo de Manchester United Gary Neville reaccionó con molestia a las críticas que lanzó la esposa del delantero argentino Angel Di María, Jorgelina Cardoso, quien afirmó que el tiempo que ambos pasaron en la ciudad británica fue de lo peor.

Cardoso sostuvo que antes que el ariete fichara en los "diablos rojos" le rogó "porque fuéramos a cualquier lugar, menos a Inglaterra, pero un año después estábamos en Manchester".

"No me gustó para nada, la gente era toda delgada, rara. Caminabas y no sabías si te iban a matar o no. La comida es desagradable, todas las mujeres usan mucho maquillaje, son como muñecas", señaló.

En respuesta a dichas palabras de Cardoso, en las que además sostuvo que la ciudad inglesa era una "mierda", Neville explicó que al parecer surgen por el pésimo desempeño que tuvo el atacante en Old Trafford.

"Todo lo que puedo decir es que escucho este tipo de historias de vez en cuando. Un futbolista que jugó como un drenaje, como lo hizo Angel Di María. Era horrible y teníamos grandes expectativas", comentó en palabras que reproduce Daily Mail.

"Nunca estuvo interesado desde el primer día y debería mirar hacia la otra vereda (Manchester City), a jugadores como Sergio Agüero o Pablo Zabaleta, quienes lo han hecho muy bien y nunca tuvieron apuro en irse", comentó.