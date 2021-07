Jadon Sancho fue presentado en Manchester United: Es un sueño hecho realidad

El futbolista inglés Jadon Sancho fue presentado oficialmente en Manchester United, durante la jornada de este viernes, y expresó su gran felicidad por llegar a Old Trafford, donde ya compartió con el entrenador Ole Gunnar Solskjaer.

El fichaje de Sancho ya había sido confirmado por su ex club Borussia Dortmund hace algunas semanas, pero recién pudo incorporarse a su nuevo elenco, luego de terminar sus vacaciones tras lograr el segundo lugar de la Eurocopa con su selección.

"Siempre estaré agradecido al Dortmund por darme la oportunidad de jugar al fútbol del primer equipo, aunque siempre supe que volvería a Inglaterra Un día. La oportunidad de unirme al Manchester United es un sueño hecho realidad y no puedo esperar para jugar en la Premier League", expresó el jugador.

Por su parte, Solskjaer dijo que "Jadon personifica el tipo de jugador que quiero traer al club, es un delantero en las mejores tradiciones del Manchester United. Formará una parte integral de mi equipo en los próximos años y esperamos verlo florecer. Sus registros de goles y asistencias hablan por sí mismos y también aportará un tremendo ritmo, estilo y creatividad al equipo".

Sancho además posó con la camiseta del United y dominó un balón ante las cámaras n la cancha de entrenamiento del equipo.

You love to see it 😁#MUFC @Sanchooo10 pic.twitter.com/QvQ1ibfRGv