11:14 - 02/10/2021

Manchester United volvió a enredar valiosos puntos ante Everton en la Premier League

Manchester United volvió a enredar valiosos puntos ante Everton en la Premier League tras empatar 1-1 en Old Trafford. Cristiano Ronaldo ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo cambiar la historia. (Video: Youtube/PREMIER LEAGUE TV Official)