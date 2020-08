Marcos Rojo recordó cuando Mourinho le advirtió que no "quebrara" a Alexis Sánchez

El futbolista argentino Marcos Rojo contó otra vez, con más detalles, el momento en que el entrenador José Mourinho le advirtió que no podía "quebrar" a Alexis Sánchez, cuando se confirmó su llegada a Manchester United.

"Una vez, en enero, habíamos ido cinco días a entrenar a Dubai. Cuando volvíamos, me acuerdo que yo iba en el asiento de adelante en el bues. Y él -Mourinho- atrás, con un ayudante. Me estaba quedando dormido. Me tocan el hombro, me doy vuelta y era Mourinho", dijo a Infobae, donde reveló más detalles del episodio que ya había dado a conocer hace algún tiempo.

"Me muestra el teléfono... 'viste', el mensaje del director deportivo de Manchester United. Decía que ya estaba confirmado el pase de Alexis, que cuando llegábamos a Inglaterra se unía al equipo", continuó.

"El tema era que con Alexis nos peleábamos cada vez que nos veíamos. A muerte era. Entonces, Mourinho me dice 'ahora no lo vas a quebrar que juega para nosotros'", prosiguió el formado en Estudiantes de La Plata.

"A quebrar, ja. Yo en las prácticas les metía palos a todos. Y él se cagaba de risa. Es de los entrenadores que les gusta que se picanteen los entrenamientos. Que los jugadores vayan al máximo. Pero después, con Alexis, fue lo mejor. Nunca dijimos 'cómo nos peléabamos'. Fue como si nunca hubiera pasado nada", finalizó.