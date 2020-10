"Me recordó a Hulk Hogan": La "llave al estilo WWE" de Harry Maguire que se hizo viral

El jugador de Manchester United Harry Maguire cometió una curiosa carga contra el futbolista de Chelsea César Azpilicueta, que no fue sancionada como penal, y que recordó a la lucha libre de la WWE.

La ex estrella del cuadro rojo Patrice Evra señaló que la acción le recordó al legendario Hulk Hogan: "Yo solía ver la lucha libre y me recordó a Hulk Hogan. Es un penal claro", sostuvo a Sky Sports.

La acción sucedió en el área de Manchester United y pese a que claramente cargó a su contrincante, el VAR omitió la acción y no fue cobrada como falta.

El partido terminó 0-0.

