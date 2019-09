Medio inglés aseguró que plantel de Manchester United quedó feliz con la partida de Alexis

Han pasado dos semanas desde que Alexis Sánchez dejó Manchester United y en Inglaterra un medio reveló este lunes que el plantel del club inglés quedó feliz con la partida del chileno, quien fichó en calidad de préstamo en Inter de Milán.

Según el Daily Star, los jugadores en Old Trafford estaban molestos por el alto salario que recibía y por el bajo nivel que mostró con la camiseta de los "Diablos Rojos".

"Las estrellas de Manchester United aman la salida de Alexis Sánchez - Él no es Messi", tituló el citado medio sobre la salida del seleccionado chileno.

De acuerdo a la publicación, uno de los jugadores se quejó diciendo que Alexis "no era Messi, así que para qué pagarle todo ese dinero".

Finalmente, Daily Star aprovechó de recordar que Alexis "fue un fracaso importante" en Manchester United.

"Sánchez demostró ser un fracaso importante en Old Trafford después de unirse desde Arsenal en un acuerdo de intercambio en enero de 2018. El chileno era una superestrella en el norte de Londres, pero no pudo replicarlo en Manchester. Las cosas empeoraron por el hecho de que estaba ganando 500.000 libras a la semana, lo que no se resolvió bien con sus compañeros de equipo", sentenció.