Mourinho reveló que evita alinear a Eric Bailly porque no jugará el Mundial

El portugués Jose Mourinho reveló que prefiere dejar fuera del equipo al zaguero marfileño Eric Bailly, quien no se viste de corto desde el pasado 7 de abril, debido a que no estará en el Mundial de Rusia 2018.

"El es el único defensa central de nuestro equipo cuyo país no está en la Copa del Mundo, por lo que si tengo que hacer una elección emocional para ayudar a mis jugadores, él no será uno de los que se beneficie", explicó el luso, quien, sin embargo, no ha tenido problemas para alinear a Alexis Sánchez, quien tampoco participa en el Mundial.

Además Mourinho dio a conocer que quiere que sigan en su equipo los defensores Daley Blind y Matteo Darmian, además del centrocampista Marouane Fellaini, pero reconoció que escuchará las ofertas que se hagan por ellos si no están contentos.

"Son parte de mis planes. Creo que cuando un jugador se quiere ir y llegan las ofertas adecuadas al equipo, hay que estudiarlas. Es lo que hacemos para tener a los jugadores contentos, por lo que si para ellos la felicidad es irse, veremos qué ocurre. No quiero venderlos, quiero que se queden", respondió.