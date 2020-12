Prensa inglesa afirmó que Mauricio Pochettino está cerca de Manchester United

Pese a que algunas publicaciones de las últimas horas aseguraron que la directiva de Manchester United respaldó al entrenador Ole Gunnar Solskjaer, desde Inglaterra revelaron que el argentino Mauricio Pochettino se reunió con el presidente del club, Ed Woodward.

El reconocido medio Indykaila News, famoso por filtrar con antelación los grandes movimientos en el balompié británico, confirmó que el ex DT de Tottenham se encontró con el dirigente de los "diablos rojos", con la idea de conversar acerca del futuro.

En ese sentido, Pochettino apunta a convertirse en el entrenador mejor pagado del mundo en el caso de asumir como entrenador del equipo de Old Trafford, que el martes sumó un traspié en Champions League con su derrota ante Leipzig.

Además de Manchester United, Pochettino ha sido vinculado a Real Madrid, donde el DT Zinedine Zidane tuvo muchos cuestionamientos durante las últimas semanas.

Igualmente, el nombre del ex futbolista trasandino apareció entre las opciones de la ANFP para asumir en la selección chilena ante el eventual paso de Reinaldo Rueda a Colombia.

