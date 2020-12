Representante de Pogba: Su paso por Manchester United se acabó

El agente del campeón del mundo Paul Pogba, Mino Raiola, aseguró que el paso del volante por Manchester United "se acabó", en una entrevista con Tuttosport.

Raiola aseguró que "puedo decir que ya se acagó para Paul Pogba en Manchester United".

El centrocampista ha vivido temporadas irregulares en el conjunto de Inglaterra, donde ha marcado 34 goles en 177 partidos, números que han sido criticados por el alto precio que supone el jugador.

Debido a esta frase comenzaron las especulaciones sobre el futuro del futbolista, quien ya no estará en Old Trafford, pese a que Raiola no especificó si el final de su paso por los "diablos rojos" será en enero o al final de la temporada.

Mino Raiola to Tuttosport: “I can say that it’s over for Paul Pogba at Manchester United”. 🔴 #MUFC #Pogba #transfers