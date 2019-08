Romelu Lukaku: Pogba, Alexis y yo fuimos "chivos expiatorios" de Manchester United

El delantero belga Romelu Lukaku dijo que junto a Paul Pogba y Alexis Sánchez los criticaron con excesiva dureza durante la pasada temporada y que por ello sintió que fueron "chivos expiatorios" del mal momento del conjunto británico.

"Necesitaban encontrar a alguien. Era Pogba, era yo o Alexis. Siempre fuimos nosotros tres, todo el tiempo", manifestó en diálogo con el podcast LightHarted, que fue replicado por Daily Mirror.

"Ellos tenían que encontrar a alguien para culpar. Yo levanté mi mano, pero no creo que fui el único que jugó mal. Muchos lo hicieron, pero si quieren culparme a mí, que hagan lo que quieran", añadió.

Además, el actual ariete de Inter de Milán dijo que se sintió desprotegido por parte de la institución inglesa, cuando surgieron numerosos rumores acerca de su futuro en medio del mercado de pases.

"Se dijeron muchas cosas. No me sentí protegido. Hubo muchos rumores de que iba a una parte o que no me querían y nadie los quiso silenciar", afirmó.

De momento Lukaku espera el fichaje de su ex compañero Alexis Sánchez en el conjunto lombardo.

Romelu Lukaku "They have to find somebody. It is Pogba, it is me or it is Alexis. It's the three of us all the time. For me, I just see it in many ways," he told the LightHarted Podcast. pic.twitter.com/JuCllpAnrF