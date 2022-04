Rooney respondió con ironía a Cristiano: Todos están celosos de su dinero, trofeos y abdominales

Wayne Rooney, DT de Derby County y leyenda de Manchester United, continuó la guerra de declaraciones y respondió con una ironía a Cristiano Ronaldo, quien lo tildó de "celoso" debido a las críticas por su desempeño en los "Diablos Rojos".

"Probablemente diría que no hay un jugador de fútbol en el planeta que no esté celoso de Cristiano. La carrera que ha ganado, sus abdominales, su cuerpo. Creo que todos los jugadores, excepto Lionel Messi, están celosos de Cristiano", declaró en rueda de prensa.

Rooney, quien fue compañero de Cristiano Ronaldo en su primer paso por Manchester United, ha sido crítico con el nivel del portugués. Si bien ha remarcado que sigue siendo alto, considera que es insuficiente para llevar al conjunto de Old Trafford a la cima.

Por ese motivo, el luso desencadenó las declaraciones cruzadas con una publicación en Instagram, en donde también apuntó a Jamie Carragher, ex defensa de Liverpool que, al igual que Rooney, se desempeña de vez en cuando como comentarista de TV.

