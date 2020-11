Roy Keane destrozó a Cavani por no realizar activación física antes de entrar contra Arsenal

El histórico jugador de Manchester United Roy Keane dedicó duras críticas al uruguayo Edinson Cavani porque ingresó el domingo al partido contra Arsenal desde el banco de suplentes, sin realizar la activación física pertinente.

"Cuando miro los calentamientos, me intriga. Cavani nunca levantó una sola pierna... en realidad, no hizo un calentamiento, ¿o sí?", cuestionó durante su participación como comentarista en Sky Sports.

"Luego aparece como sustituto y le piden que cambie el partido. Ole habla de que Cavani tiene que ponerlo al día, pero a veces depende del jugador hacer algo. Ole pagará el precio máximo, obviamente", continuó el irlandés.

"Ole va a perder su trabajo, eso es lo que pasará. Lo he dicho hace uno o dos meses, pero aún piensas que en el fútbol nunca estás seguro y las cosas pueden cambiar, así que está en Ole motivar a estos jugadores", completó.

Manchester United perdió por primera vez en 14 años como local ante Arsenal por un penal que cometió Paul Pogba, jugador que igualmente fue muy criticado por Keane a causa de su actitud.