¿Se acabó la teleserie? Aseguran que Cavani logró acuerdo para fichar en Manchester United

El delantero uruguayo Edinson Cavani llegó a un acuerdo para fichar en Manchester United, según informó durante este sábado la cadena ESPN.

De acuerdo a lo indicado por el medio internacional, el "charrúa" selló su pacto con los "diablos rojos" la tarde de este sábado, por lo que viajará mañana domingo desde París a Inglaterra para someterse a los exámenes médicos.

Este traspaso se da en el filo del cierre del mercado de fichajes en Europa, el cual tendrá como punto final este lunes 4 de octubre.

Cavani estaba desde el 30 de junio sin club, cuando terminó su contrato con PSG, y su larga inactividad incluso provocó su ausencia en la nómina de la selección uruguaya para los duelos clasificatorios ante Chile y Ecuador.

