Victoria de Rashford: Reino Unido proveerá comida a escolares de menores recursos

El Gobierno de Reino Unido informó que dará un giro en su política de alimentación pública y finalmente proveerá de comida a los escolares de menos recursos, luego de una "cruzada" que encabezó el delantero de Manchester United Marcus Rashford en contra del Parlamento.

"Ya ni sé qué decir. Solo miren lo que podemos hacer cuando nos juntamos. Esto es Inglaterra en el 2020", escribió el ariete del conjunto rojo en su cuenta de Twitter, tras conocer la noticia.

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.