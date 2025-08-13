Arturo Salah confesó el contacto secreto con Pellegrini para dirigir a La Roja

El expresidente de la ANFP, Arturo Salah, sorprendió al recordar que durante su gestión (2016-2019) tuvo conversaciones con Manuel Pellegrini para que asumiera como entrenador de la Selección Chilena.

En entrevista con The Clinic, Salah explicó que el actual técnico del Real Betis fue su primera opción. "Cuando había que buscar un entrenador para la selección, fue con el primero que hablé, pero estaba en un momento profesional óptimo... en otro nivel", relató.

Pese a las dificultades para traer a un DT de su jerarquía, el exdirigente ve más posible esa opción hoy. "En sus últimas entrevistas ha flexibilizado esa posibilidad. Siempre dice que quiere terminar su carrera dirigiendo a la selección", afirmó.

🇨🇱 ¿Cuándo contactó Arturo Salah a Manuel Pellegrini para La Roja?

Fue durante su mandato en la ANFP, entre 2016 y 2019. Según contó, Pellegrini estaba entonces en un punto alto de su carrera, por lo que no pudo concretarse su llegada.

🏟️ ¿Por qué Salah cree que Pellegrini es clave para el fútbol chileno?

Para el expresidente, el Ingeniero tiene el liderazgo y experiencia para ordenar tanto la selección como el sistema completo. "Él es la única salvación que tiene el fútbol chileno", sentenció, apuntando a la falta de visión técnica y a la necesidad de un referente capaz de frenar malas decisiones dirigenciales.

