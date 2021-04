Jugador de Real Betis llenó de halagos a Manuel Pellegrini

Marc Bartra, ex jugador de FC Barcelona y hoy pupilo de Manuel Pellegrini en Real Betis, llenó de elogios al técnico chileno y aseguró que el entrenador nacional tiene las "ideas claras".

"Es un entrenador que tiene ideas claras, impone mucho a la hora de mandar. Sabe tocar la tecla de cada jugador en el momento que la tiene que tocar. Se basa en el rendimiento del momento, no mira más allá. No se casa con nadie y eso hace que haya que estar metidos y tener un rendimiento óptimo para poder sumar", dijo el ex seleccionado español.

Sobre el estilo de juego del ex DT de Real Madrid, Bartra aseguró que "no estamos cómodos cuando no tenemos el balón. Ahora los delanteros son los primeros que se juntan y presionan. Eso hace que estemos más cerca de ganar los partidos. Se tienen menos errores, aunque en el fútbol pueden pasar. Es el carácter de Pellegrini que se ha ganado al equipo por su experiencia".

El próximo desafío de Real Betis, que es actualmente sexto en la liga, es este domingo ante Atlético de Madrid, líder de la competición.