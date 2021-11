Manuel Pellegrini: Dirigir a la Roja en un Mundial sería un gran logro en mi carrera

El entrenador chileno de Real Betis Manuel Pellegrini hizo un análisis de su carrera en Europa y confesó que le gustaría dirigir a la Roja en un Mundial.

En entrevista con 24 Horas de TVN, fue consultado por la opción de dirigir a la selección en algún momento y dijo que "tendría que ver con qué personas me siento a conversar. No voy a ver si clasifica Chile a un Mundial o no, creo que el desarrollo del fútbol es mucho más importante que eso".

El "Ingeniero" añadió que "me gustaría muchísimo aportar toda mi experiencia de afuera para que el fútbol se desarrollara".

"Personalmente creo que dentro de mi carrera dirigir a la selección de mi país en un Mundial sería un gran logro", cerró.

Pellegrini ha realizado una extensa carrera en clubes europeos como Villarreal, Real Madrid, Málaga y Manchester City, lo que le ha valido ser vinculado constantemente a un posible llamado de la Roja.