Manuel Pellegrini: He tenido muchas opciones de dirigir a la Roja y he dicho que no

El entrenador de Real Betis Manuel Pellegrini aseguró que ha tenido muchas opciones de dirigir a la selección chilena en distintos procesos.

"He tenido muchas oportunidades de dirigir la Selección Chilena, en muchas he dicho que no", dijo el DT chileno al programa "Historias de Cracks", que se estrenará el próximo martes en TNT Sports.

De todas formas añadió que "todavía está abierta la puerta de la Selección. No he puesto a los clubes por sobre la Selección, he puesto mi manera de trabajar por delante. No me gusta trabajar cuatro semanas en el año, me gusta estar en la competitividad todas las semanas, por eso prefiero dirigir clubes".

El nuevo programa de TNT será un espacio de conversaciones con grandes personajes del fútbol chileno y además de Pellegrini tendrá a José Luis Chilavert, Carlos Caszely, Javier Mascherano y Mario Kempes.