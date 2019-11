Manuel Pellegrini: José Mourinho no es mi amigo, pero tampoco es mi enemigo

Este sábado, Manuel Pellegrini tendrá un partido con doble morbo en la Premier League. El técnico chileno se jugará en el duelo frente a Tottenham su continuidad en la banca de West Ham United y además se reencontrará con José Mourinho, quien el miércoles fue sorpresivamente anunciado como nuevo DT de los Spurs tras el despido de Mauricio Pocchettino.

Debido a este escenario, al ingeniero le consultado por el portugués, con quien ha tenido una "rivalidad" en su carrera.

"He respondido esta pregunta muchas veces. Podemos pensar diferente pero no es mi enemigo. Cada uno elige de qué manera juega o qué cosas dice, y no puedes estar criticándolo siempre", expresó el adiestrador.

"No es mi amigo, pero tampoco mi enemigo. Pensamos diferente en todo, y esa es la única diferencia que tenemos", concluyó Pellegrini.

West Ham y Tottenham se medirán a las 09:30 horas (12:30 GMT) del sábado, donde al conjunto del chileno le urge conseguir una victoria, debido a que arrastra una racha de seis partidos sin ganar.