Manuel Pellegrini: Marcelo Bielsa fue el que tuvo más influencia en el fútbol chileno

El chileno Manuel Pellegrini, técnico de West Ham United, se refirió al presente de la generación dorada y los procesos que han pasado por la selección nacional, señalando que hubiese mantenido a Marcelo Bielsa como entrenador de la Roja.

"Sampaoli ganó, Pizzi ganó, pero no estoy hablando de triunfos. Exteriormente, creo que Bielsa fue el que tuvo más influencia en el fútbol chileno en atreverse a hacer más", sostuvo el ingeniero en El Sabado de El Mercurio.



"Sampaoli hizo cosas importantes con Universidad de Chile y la selección, pero a lo mejor no tengo los mismos conceptos de él por la manera que tiene de actuar en su profesión", precisó.

Respecto a la "generación dorada", Pellegrini afirmó que "quedará para siempre" y que el no clasificar a Rusia 2018 no les quita los logros conseguidos.

"¿Qué es eterno? Nada. Hoy, los jugadores de la selección tienen más de 30 años, por supuesto que pasaron su peak, y en su peak ganaron dos Copas América. Nada va a borrar esto. No se olvida", puntualizó.

Pellegrini también tocó la polémica del quiebre en el camarín tras fallar en las clasificatorias mundialistas, asegurando que, más allá de las declaraciones externas, fue un problema futbolístico.

"Sí, tiene que ver con el fútbol. Si ya tienen 31, 32 años. A esto va unido la relación grupal, el exceso de confianza. ¿Se llevó mal o bien el grupo? En teoría, se llevó mal porque no clasificaste, pero muchas veces hay traspiés y lo que tienes que hacer es seguir creciendo, y no hundirte porque tuviste un problema", comentó.

Además, fue crítico con el trato que se le ha dado a Claudio Bravo, ex capitán de Chile que levantó las dos Copas América.

"Ha hecho una carrera como otros jugadores chilenos que son valorados, pero también son muy criticados, porque en Chile se salen un poquito de la realidad. Tu fuiste dos veces campeón de América con ese equipo y a la tercera no pudiste, y ya creen que eres un fracaso", explicó.

Por último, el estratego habló sobre el rol que tienen los representantes en el fútbol mundial.

"Están agarrando un rol y una trascendencia que hay que comenzar a manejar, porque si no, eso va a explotar. Este es un problema que veo hace mucho tiempo no solo en Chile, sino también en todo el mundo (...) el representante no puede tener influencia sobre el técnico. Ahora está lleno de negocios el mundo, en que el técnico solo lleva jugadores de su representante. Eso tiene que parar", sentenció.