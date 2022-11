Manuel Pellegrini: Me hubiese encantado dirigir a Alexis Sánchez o Arturo Vidal

En la previa del encuentro amistoso de este miércoles con Colo Colo en Concepción, el entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, se animó a hablar de los jugadores chilenos que le hubiese gustado dirigir en su carrera por Europa, además de Claudio Bravo en la actualidad.

En rueda de prensa, el "Ingeniero" se refirió al tema ante la pregunta de dicho tema. "He tratado de dirigir muchos jugadores chilenos además de los que he dirigido. Me hubiese encantado tener a Alexis Sánchez o Arturo Vidal, todos jugadores con una trayectoria muy difícil de copiar para alguien".

"Han sido jugadores de los clubes más importantes de Europa. Me hubiese gustado dirigir a los que mencioné, pero tampoco he podido tener a todos los chilenos que quisiera solo porque yo también lo soy", añadió en conferencia de prensa en el Hotel Sheraton en Santiago.

Siguiendo en la misma línea, Pellegrini comentó de la dificultad que ha tenido la selección chilena para encontrar el recambio de la Generación Dorada. "No tengo la respuesta clara de por qué no se ha producido un desarrollo en Chile. Quizás deba haber campos de entrenamiento y de formación atractivos para que el fútbol vaya mejorando".

"No creo que el entrenador de una selección nacional pueda clasificar a un Mundial sino hay una base de competencia local importante. Esa base fue la que permitió hace años sacar una buena camada de jugadores, pero desconozco por qué hubo un vació entre esa generación y las posteriores", subrayó.

Finalmente, Pellegrino habló sobre lo que espera del choque con Colo Colo para este miércoles. "Estoy contento de venir con Betis a jugar estos partidos. Es un prestigio para el club y personalmente para mí".

"Vi el partido de Colo Colo con River Plate y fue muy abierto y disputado. Espero se haga un muy buen encuentro en Concepción para el público, siempre divido entre partidos amistosos y oficiales, pero veo a Colo Colo en buen nivel y por eso salió campeón", manifestó.