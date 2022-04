Manuel Pellegrini: Queremos seguir aspirando a lo máximo, porque quedan 24 puntos en juego

El entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostró este domingo "muy contento con el partido" que ganaron por 4-1 a Osasuna, ya que "el equipo demostró frescura con ocasiones de gol muy claras" y apuntó que ésta "es la mejor manera de llegar a la final de Copa".

El DT de los béticos consideró que: "es normal que con este resultado no se acuerde uno de los errores" cometidos por sus futbolistas, quienes "concretaron la victoria con dos golazos" para "seguir aspirando a lo máximo, porque quedan 24 puntos y mientras las matemáticas lo permitan vamos a intentar clasificar para la Champions".

"Debemos intentarlo y si luego no lo logramos, no sería un fracaso. Ya vamos a pensar en el partido contra el Cádiz y en mantener el nivel futbolístico de hoy", añadió.

A pesar de las significativas ausencias de Borja Iglesias, Nabil Fekir o Sergio Canales, el "Ingeniero" recalcó que "hay un plantel involucrado y un equipo B. Nunca me he quejado si falta uno, aunque siempre guste contar con todos los jugadores, pero si uno no está, entra otro".

El técnico recordó que ya dijo "que el equipo no estaba cansado después de jugar 14 partidos en 40 días, aunque la intensidad no es la misma".

"Sin la 'Europa League', se puede preparar mejor el tramo final", dijo Pellegrini de los "verdiblancos", aunque insistió en que le "habría gustado seguir" en la competición continental.