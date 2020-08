Martín Demichelis: Tuve la chance de irme a Betis con Pellegrini y no se dio

El ex defensor argentino Martín Demichelis aseguró que rechazó la posibilidad de trabajar en Real Betis como ayudande del director técnico nacional Manuel Pellegrini, pues prefirió quedarse como entrenador de la sub-19 de Bayern Munich.

"Tuve la chance de irme a Betis con Pellegrini y no se dio. Ellos (Bayern) están contentos y me dijeron que no tenía por qué apurarme", dijo el ex seleccionado argentino a Radio Continental de Argentina.

"Bayern tiene una estructura muy grande, pero antes que nada es una familia. Sé el lugar en el que estoy y a lo que me tengo que dedicar. No me exigen resultados, sí muchísima formación. Esta temporada debutaron en el Bayern tres futbolistas que yo tuve en mi categoría", agregó el ex Malaga y Manchester City.

Justamente en estos dos equipos Demichelis fue dirigido por Pellegrini al que conoció en sus inicios cuando el ingeniero estuvo al mando de River Plate.