Pellegrini asumió que Betis necesita una "autocrítica fuerte"

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, asumió después de la goleada sufrida en San Mamés frente a Athletic Bilbao, por 4-0, que necesitan realizar una "autocrítica fuerte, empezando por el cuerpo técnico" para solucionar las falencias defensivas de su equipo.

"No sé si con nombres o con el sistema, pero hay que hincar el diente en ese aspecto. No se pueden conceder tantos goles. En el primer gol tuvimos mala fortuna, pero después tuvieron los espacios para convertir", admitió el técnico chileno en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Pellegrini añadió que de cara al futuro deberán "enfocarse en ese problema" defensivo porque si no, "es muy difícil ser competitivo".

"Esta no es la imagen que ha dado Betis normalmente en este campeonato. Cuando hemos perdido por más goles ha sido por expulsado o por penales en contra. Hoy no. A excepción de la mala fortuna de primer gol el equipo no respondió en ninguna de la facetas", incidió el técnico.

En el partido fue titular Claudio Bravo.