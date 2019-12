Pellegrini asumió su mal momento en West Ham: Tal vez el lunes ya no esté en mi trabajo

El técnico chileno Manuel Pellegrini se refirió a su mal momento al mando de West Ham, en donde ha sumado solo una victoria en los últimos diez partidos, de cara al choque de este sábado ante Southampton.

Al respecto, el ingeniero afirmó en conferencia de prensa que "lo que realmente necesito es ganar el partido, pero tal vez no esté en mi trabajo el lunes".

"Dije cuando llegué aquí que venía a intentar que el fútbol del equipo fuera diferente al de los años anteriores, no solo para evitar el descenso. Ese no es mi objetivo, pero lógicamente no estoy contento", agregó.

De todas formas el entrenador nacional reconoce que "tener sólo cinco puntos después de tantos partidos no es lo suficientemente bueno".

Los "hammers" enfrentan este sábado a Southampton a las 14:30 horas de nuestro país (17:30 GMT), duelo que podrás seguir por el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.