Pellegrini: Me quedo con el espíritu del equipo y su reacción

El director técnico de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, valoró el pundonor de sus dirigidos al remontar un 2-0 en contra y terminar ganando por 2-3 ante Elche de Enzo Roco.

Pellegrini dijo en conferencia de prensa: "Ha sido un partido especial con decisiones arbitrales importantes para ambos equipos".

"Yo me quedo con la reacción del equipo en la segunda parte y su convencimiento a pesar del 2-0, No creo que hayan sido errores garrafales. Yo me centraría más en el espíritu del equipo, en su reacción y en su convencimiento que en las decisiones", cerró.

El próximo duelo de Betis será el domingo 5 de marzo ante el todopoderoso Real Madrid en el Estadio "Benito Villamarín" de Sevilla.