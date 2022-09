Pellegrini recordó su paso por Real Madrid: Le guardo cariño, hicimos una campaña extraordinaria

El director técnico chileno de Real Betis, Manuel Pellegrini, recordó su paso por Real Madrid, en la previa de la visita de su escuadra al Estadio "Santiago Bernabéu" por la liga española.

El "Ingeniero" expresó en conferencia de prensa: "Han pasado 12 años desde que estuve en el Real Madrid, es mucho tiempo. Pero sin lugar a dudas es una institución de la que guardo mucho cariño, porque independiente de que no pudimos lograr un título, hicimos una campaña extraordinaria hasta ese momento, con 96 puntos".

"Me fui con un 70 por ciento del apoyo de la gente. A la institución y a los socios les guardo un gran cariño. Y a la ciudad, porque tuve un año muy cómodo", añadió el entrenador nacional.

Finalmente, Pellegrini habló del partido: "Ir al Bernabéu a tratar de ser el mismo Betis de siempre, un equipo que tiene mucha efectividad porque tiene una gran calidad en su salida. Nuestra intención no es que no nos hagan goles. Si no nos hacen un gol, mejor, porque hay que hacer dos. Pero no estamos preocupados".

Sobre la inscripción de los jugadores, tema polémico del mercado, expresó: "Lo importante es que pudimos mantener a los jugadores para hacer una buena temporada, una plantilla que creemos que necesitamos. Hay equipos que tienen cona condició econñomica con más posibilidades de contratar. Nosotros buscamos mantener lo que teníamos. Estoy conforme", cerró.

Este compromiso se llevará a cabo este sábado a las 10:15 horas (14:15 GMT).