Pellegrini se llena de críticas por dejar en la banca a Claudio Bravo en su último partido en Betis

En el cierre de la temporada en la liga española, Claudio Bravo se quedó como espectador en su último duelo junto a Real Betis, ya que Manuel Pellegrini lo dejó en la banca ante Real Madrid.

El guardameta nacional tenía la oportunidad de despedirse en cancha del equipo sevillano tras una infección intestinal del titular Rui Silva. Sin embargo, el "Ingeniero" optó por no utilizarlo y alinear durante todo el encuentro a Fran Vieites, de 25 años.

El encuentro acabó 0-0 entre el monarca de España y el clasificado hispano a la próxima Conference League.

El entrenador justificó la ausencia de Bravo ante Real Madrid porque a su juicio quiso ver en cancha a Fran Veites, tercer portero del elenco andaluz.

“Claudio no jugó este partido porque queríamos ver a Fran -Vieites- en un partido tan importante como este para tomar decisiones para la próxima temporada. Claudio tuvo muchas lesiones esta temporada, pero dentro del vestuario ha sido un jugador muy importante”, explicó en conferencia de prensa tras el empate ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, por la última fecha de LaLiga.

Esta decisión significó una serie de críticas hacia el entrenador por no haber utilizado al guardameta nacional, el que no pudo despedirse en cancha de Real Betis.

Que saca con hablar de Bravo si en el ultimo partido lo dejò en el banco, y alineo al tercer arquero? Pellegrini eso con el Capitan no se hace ❌️ https://t.co/08rF37V3mu

Pellegrini no lo puso a Claudio Bravo, le destruyó la carrera a Matías Fernández y no quiere dirigir a la selección chilena. Desde Augusto Pinochet que no había un chileno que odiara tanto a los chilenos. https://t.co/EZqKU1OR6r