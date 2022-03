Pellegrini valoró la victoria de Betis: Recuperamos la seguridad defensiva

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, se mostró "muy contento con el partido" hecho por su equipo en el triunfo por 1-0 frente al Athletic Club, en el que destacó el buen cometido por la zaga verdiblanca.

El DT dijo que sus dirigidos mejoraron la rotación del balón, junto con la recuperación de "la seguridad defensiva", cerrando un "partido que ha sido muy completo".

"Jugar catorce partidos en cuarenta días supone una carga importante en lo físico", pero Betis ha podido amarrar el resultado por el "gran trabajo defensivo", añadió "El Ingeniero".

Por último, el estratega nacional aseguró que no justifica la agresión de Fekir a Iker Muniain, que significó su expulsión al minuto 80, e indicó que "no es la primera que reacciona así tras recibir veinte patadas" porque "es un jugador que no se tira al piso pese a recibir tantas faltas".

"Los que pegan siguen y los que reciben, se van", aseveró el técnico, recalcalcando que su pupilo debe "tener la experiencia de las anteriores expulsiones". "Pelle" indicó que la baja de Fekir por La Liga llegó en el "peor tramo de la temporada, estando en tres competiciones".

Además del torneo español y la Copa del Rey, Betis está con vida en la Europa League, donde deberá remontar un global de 1-2 contra Eintracht Frankfurt. El partido de revancha por octavos de final se jugará en Alemania, el jueves 17 de marzo, a las 17:00 horas.