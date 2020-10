Pellegrini y últimas dos caídas en Betis: No estoy ni ansioso, ni preocupado, hemos sido competitivos

El técnico chileno de Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostró tranquilo pese a las dos últimas derrotas de su escuadra contra Real Sociedad y Atlético de Madrid y señaló que han sido competitivos y que algunos fallos arbitrales han contribuido.

"No estoy ni ansioso, ni preocupado. Queremos ganar todos los partidos, vamos a seguir trabajando para seguir acortando la distancias. Veremos al final de la temporada hasta dónde nos permite llegar", dijo en conferencia de prensa.

Pellegrini agregó que "hemos sido competitivos contra los equipos grandes que hemos enfrentado, como Atlético, el puntero Real Sociedad y Real Madrid, pero es difícil jugar con uno menos por 20 minutos y han habido decisiones arbitrales controversiales".

Acerca de su sobreseimiento por parte de la liga española, por sus dichos contra el VAR, el nacional señaló que "primero que todo me habían extrañado los cargos porque no había culpado a nadie. Solo dije y mantengo que el VAR es una tecnología que va a ayudar al fútbol en la medida que se usen en los fallos garrafales de árbitros. No se puede utilizar para cada jugada".

Finalmente y sobre la falta de gol de sus delanteros, el "ingeniero" sostuvo que "es algo circunstancial. Espero que sea algo puntual y retornen la capacidad goleadora que tienen los tres. Estamos tranquilos pero necesitamos goles de nuestros delanteros. Ojalá tengan sus oportunidades".