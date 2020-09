Real Betis saludó a Manuel Pellegrini por su cumpleaños número 67

Este miércoles 16 de septiembre el entrenador chileno Manuel Pellegrini está de cumpleaños y el club en que milita, Real Betis de España, lo saludó a través de un cariñoso mensaje en Twitter.

"¡Nuestro míster está de enhorabuena! ¡Feliz cumpleaños", escribió la escuadra verdiblanca junto a una gráfica del DT.

Pellegrini cumple 67 años, en los que ha cosechado una grandiosa trayectoria en el exterior, tras sus pasos por Universidad de Chile, Palestino, O'Higgins, U. Católica y Palestino.

Luego de sus aventuras en el fútbol nacional, pasó a Liga de Quito, San Lorenzo, River Plate, Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City, Hebei China Fortune, West Ham United y actualmente dirige al equipo andaluz, donde tiene como portero al chileno Claudio Bravo.

Pellegrini también fue saludado por Manchester City.

Wishing a very Happy Birthday to this Charming Man, Manuel Pellegrini! 💙



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/MtH3UtGl6o