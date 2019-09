Apareció un nuevo supuesto hijo de Diego Maradona

Diego Maradona, recién asumido técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, volvió a hacer noticia fuera del fútbol, ahora por la aparición de un nuevo supuesto hijo no reconocido.

"Me enteré con 13 años. Me crié con mi familia. Cuando le fui a comprar el diario a mi abuela, vi mi cara en una revista, la revista Pronto en ese momento. y vi el titular 'Supuesto hijo platense, Santiago Lara'", contó al programa Intrusos de Argentina.

"Yo era un chico que no salía, siempre fui cerrado, perfil bajo, pocos amigos, no entendía qué pasaba. O sea, literalmente entré en shock en ese momento. Fui corriendo a mi casa, le pregunté primero a mi abuela porque como te digo, estaba en shock", agregó.

Respecto al vínculo de su madre con Maradona, expuso: "es un tema muy viejo, también son muchas cosas que no puedo hablar, no quiero hablar tampoco porque me toca un poco, digamos, pero dentro de todo lo que me contaron es cómo se conoció mi madre con Maradona, a través de Ferrito (Carlos Ferro Viera). No sé si presentarla, sé que eran amigos, que se conocían, lo que me contaron a mí".

"La relación Maradona-mi mamá nunca entró en contexto, nunca quise preguntar tampoco porque ya era mucho saber que no era de la familia", agregó.

Finalmente, el joven de 18 años contó que "mi mamá antes de fallecer, aunque no podía ni hablar, una semana antes, ya con el cáncer terminal que tenía muy avanzado, le contó como pudo a mi papá ¿Y él qué iba a hacer, dejarme tirado?".