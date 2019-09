Caruso Lombardi: No están cuidando a Maradona, lo están haciendo pelota

El entrenador argentino Ricardo Caruso Lombardi salió en defensa de Diego Maradona tras la segunda caída seguida de Gimnasia de La Plata, equipo que se acerca cada vez más al descenso, y aseguró que no lo están cuidando, sino que lo "están haciendo pelota".

"A Diego lo quiero mucho. El me recomendó para que dirigiera en Primera División, no le he fallado. Ahora me tiene para lo que necesite. No es que quiero entrar en su cuerpo técnico. Sólo hablar si puedo", dijo el excéntrico DT al programa Súper Deportivo de Radio Villa Trinidad.

"No lo están cuidando al ídolo. Lo están castigando mal, haciendo pelota. En vez de ayudarlo, todo lo contrario. Lo que pasa que nadie tiene los huevos suficientes para decirlo. Se están burlando. Me duele porque creo que a un ídolo hay que protegerlo, y no sólo usarlo para hacer plata", agregó Caruso.

En esa línea, agregó que "no les importa, porque es un generador de plata constante. No lo cuidan. Si te dan un penal de esos, qué querés que haga el hombre. Si hay equipos que no conviene, que se olviden directamente. Por ejemplo, a Patronato no le cobran una. Si no los quieren en la Superliga, que no los dejen subir".

Finalmente, Caruso Lombardi aseguró que no es casual lo que sucede con el "pelusa" y puso como ejemplo sus declaraciones a borde de cancha tras el 2-1 que sufrió Gimnasia ante Talleres de Córdoba.

"Lo estamos exponiendo. Y encima le ponen un micrófono al final del partido para que diga que Mastrángelo es malo y lo va a seguir siendo. Esas cosas se hacen a propósito, no me digas que son casualidad", cerró.