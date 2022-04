Dalma Maradona aclaró que camiseta en subasta no es la que usó Diego para anotar los goles ante Inglaterra

Dalma Maradona, hija del fallecido ídolo argentino Diego Armando Maradona, explicó este miércoles que la camiseta que usó el ex capitan trasandino en el duelo ante Inglaterra en México 1986, y que está en subasta por la casa de pujas Sotheby's, no es la que usó el jugador cuando marcó los dos recordados tantos en el estadio Azteca, la "Mano de Dios" y el "Gol de Siglo".

Dalma, en el programa radial que conduce en Argentina, explicó que Steve Hodge, el jugador inglés que intercambió camiseta con Maradona en ese partido, recibió la prenda que utilizó el "pelusa" en el primer tiempo, antes que anotara esos icónicos goles.

"Conociendo apenas un minuto a mi papá, sabés que esa camiseta no se la dio a nadie. La del primer tiempo, ok, la cambias porque tampoco sabes lo que va a pasar en el segundo. Esa camiseta (la del segundo tiempo) no la tiene este hombre, pobre", dijo Dalma, según consignó el medio Clarín.

"Lo sé fehacientemente. Claramente él no la tiene. Entiendo que pueda creer que la tiene, pero no la tiene. No es esa camiseta", insistó Dalma, remarcando que "esa camiseta no tiene valor" y que "la gente que va a participar de la subasta tiene que saber, es una camiseta importante, pero no tiene los goles".

Además, sostuvo que su madre, Claudia Villafañe, podía ratificar esta información, porque "ella siempre guardó las camisetas que cambió mi papá".

Minutos después de sus declaraciones, Villafañe reforzó las palabras de su hija en el mismo programa radial: "La camiseta no es la del segundo tiempo. Es la palabra de este ex jugador, contra nuestra palabra. Hay dos camisetas. Lo que ese señor tiene es la del primer tiempo, es un pecado que la subaste".

Vale indicar que Hodge, hace años, contó en una entrevista que intentó cambiar la camiseta con Maradona después del partido de cuartos de final en el Mundial de 1986, y el capitán argentino accedió sin complicaciones.

Actualmente, se estima que la camiseta de esta subasta puede llegar a alcanzar un valor cercano a los 6 millones de libras (más de 6.200 millones de pesos).