Diego Maradona apoyó el VAR y bromeó con la "mano de Dios"

El astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona se mostró a favor de la utilización del VAR, pero aprovechó de bromear sobre lo que hubiese sucedido si es que esta tecnología le quitaba su mítico gol con la mano a Inglaterra en el Mundial de 1986.

"Si me quitaban la "mano de Dios" no hubiera sentido nada, jugaría yo contra el VAR", apuntó el ex seleccionado trasandino a Goal.

"Me parece que la tecnología debe entrar en el fútbol y el fútbol no puede estar ajeno a la tecnología que hoy está en todas partes, me parece que lo del VAR es algo muy bueno, porque refleja también lo que sucede en la cancha", agregó.

Luego, el ex volante apuntó a que de esa forma "el árbitro tiene también un arma más como para decir al público que esta FIFA nueva es un camino más para la transparencia que pedíamos del fútbol cuando estaba el ladrón de -Joseph- Blatter y el ladrón de -Julio- Grondona... pero los ladrones a las fines se caen y creo que esta cosa del VAR es buena para la transparencia de los jugadores también".