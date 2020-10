Diego Maradona arremetió contra Macri: No me echaste de ningún lado, fui yo quien dejó el fútbol

El ex futbolista y entrenador de Gimnasia, Diego Maradona, tuvo fuertes declaraciones en contra del ex presidente de Argentina Mauricio Macri. A través de un comunicado, el DT señaló que el actual gobierno trasandino "ya no es más del ricachón y sus amigos".

En primera instancia, Macri hizo una analogía entre Cristina Kirchner y el campeón del mundo con la "Albiceleste", afirmando que asemejaba a ambos en la "irracionalidad", pero no en el talento.

Es por ello, que Maradona emitió un comunicado en su Instagram, donde apuntó: "Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto (Fernández) y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos".

"Y a ti Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie", agrega la publicación.

Por último, el texto señala: "Pero por más bombas de humo que tires, sabes que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hazte cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...".