Diego Maradona fue internado por precaución en una clínica de La Plata

El ex futbolista argentino y entrenador de Gimnasia, Diego Maradona, debió ser internado por precaución este lunes en una clínica de La Plata para analizar su estado de salud por temas anímicos y emocionales.

Según informó el periodista Sebastián Vignolo en ESPN, el mundialista con la "Albiceleste" no fue derivado al recinto de salud por algun problema que requiriera ser atendido de urgencia, sino que tuvo que ver con algo más "emocional".

"Me minimizaron el hecho, no me hablaron de urgencia. Me hablaron de algo más emocional y anímico que físico o de salud. No lo veían bien anímicamente y le van a controlar", señaló Vignolo.

Cabe mencionar que Maradona estuvo presente en el debut de Gimnasia ante Patronato en la Copa de la Liga Profesional, pero se retiró del estadio una vez comenzado el compromiso.