Diego Maradona: "Fui, soy y seré siempre peronista"

Diego Armando Maradona, técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, mostró su apoyo al Gobierno argentino en el Día de la Lealtad con un potente mensaje en redes sociales en el que dejó claro que "fue, es y será siempre peronista".

"Los que no me quieren, repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y, en realidad, al que yo apoyé siempre fue a mi país, sin importar quien gobernara", escribió en su cuenta de Instagram adjuntando una foto suya haciendo el gesto clásico de Juan Domingo Perón.

"Yo no fui a golpearles la puerta y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron", dijo sobre los distintos ex presidentes con los que se saludó y con los que compartió momentos en la Casa Rosada. Además, recordó sus orígenes y a sus padres, Don Diego y Doña Tota. "Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy y seré siempre peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron", agregó.

Finalmente, deseó un "feliz Día de la Lealtad Peronista" y manifestó su apoyo a los actuales gobernantes. "Todo mi apoyo a Alberto Fernández, Cristina Fernández, Martín Guzmán, Axel Kicillof y Ginés González García, los banco a morir. Y seamos tolerantes, argentinos. Mantengamos la pasión por nuestras convicciones, sean las que sean, pero con respeto", concluyó.