Diego Maradona será operado por un hematona en el cerebro

El astro argentino Diego Maradona deberá ser sometido a una intervención quirúrgica tras serle encontrado un hematoma subdural.

El ex futbolista fue internado en un recinto hospitalario de La Plata el lunes, para realizar chequeos de rutina en medio de lo que parecía un cuadro de anemia y depresión, durante los cuales encontraron dicha patología, según reportaron en la prensa trasandina.

De acuerdo a la publicación, el "10" será intervenido a raíz del hematoma hallado en su cabeza por su médico de cabecera, Leopoldo Luque, en las próximas horas.



"Diego está lúcido, está de acuerdo con la intervención, se lo expliqué. Está muy tranquilo. Es una cirugía de rutina. La mayoría de los pacientes que tienen esta hematoma son añosos. El panorama no cambió. Diego sigue igual. Sigue con la misma condición clínica, con una causa más concreta. Era lo que me pedían ustedes y no podía ofrecerles porque no tenía nada concreto. Los hematomas subdurales son imperceptibles", dijo Luque.

La tomografía que se le realizó este martes dio a conocer el diagnóstico.

Un hematoma subdural puede ser una emergencia médica, de acuerdo a la descripción de Mayo Clinic, el cual "generalmente es ocasionado por una lesión en la cabeza lo suficientemente fuerte como para reventar vasos sanguíneos, lo que puede provocar una presión en el cerebro debido a la sangre acumulada. La edad, los anticoagulantes y el abuso del alcohol pueden aumentar el riesgo".