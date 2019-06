Diego Maradona: Si Manchester United necesita un técnico, soy el indicado

Foto: Four Four Two

Diego Maradona, mítico capitán campeón del mundo con Argentina en 1986, DT de Dorados de Sinaloa en la segunda división mexicana, aseguró en diálogo con medio británico que es el hombre indicado para dirigir a Manchester United y devolver al equipo donde juega Alexis Sánchez a la senda de los triunfos.

"Si Manchester United necesita un técnico, yo soy el hombre para hacerlo. Sé que ellos venden muchas camisetas alrededor del mundo, pero ellos necesitan ganar títulos también. Puedo hacer eso por ellos", declaró el trasandino a Four Four Two.

No obstante, el "Pelusa" manifestó que en la actualidad su equipo preferido es Manchester City, debido a la presencia de Sergio Agüero.

"Manchester United solía ser mi equipo favorito de Inglaterra, por mucho tiempo. Tantas estrellas y un gran equipo con Alex Ferguson. Pero ahora tengo que decir Manchester City. Sé que no hay que cambiarse de equipo, pero es por el Kun. Hablamos mucho y él está en un muy buen equipo", explicó.

Además, Maradona envió un mensaje a una de las principales figuras del equipo, Paul Pogba: "No trabaja lo suficiente".

La entrevista completa de Four Four Two a Maradona será publicada en la edición del mes de julio.