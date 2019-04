El divertido cruce de Diego Maradona y Lothar Matthaus en redes sociales

El astro argentino Diego Maradona protagonizó un divertido cruce en redes sociales con el alemán Lothar Matthaus, que provocó un sinfin de comentarios y reacciones entre los aficionados de uno y otro jugador.

Todo comenzó cuando el germano posteó en Instagram una fotografía de la final del Mundial 1990, en la que se muestra marcando al "10" trasandino, con la leyenda: "Te alcanzaré (I will get you)".

Ante esto, el "barrilete cósmico" no dudó en comentar la publicación con el mensaje: "Pero Lothar, no tenías una foto más fácil para un Lunes?".

Ambos ex jugadores son considerados leyendas en sus respectivos países, por el gran nível que mostraron internacionalmente, y por ganar cada uno una Copa del Mundo, por lo que sus hinchas están muy atentos a cada uno de sus movimientos en las redes.