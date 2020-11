El llamado de Ruggeri por la salud de Maradona: "Es momento que las hijas se hagan cargo"

Oscar Ruggeri, histórico defensa de la selección argentina y amigo de Diego Maradona, hizo una triste reflexión sobre el presente del ex capitán albiceleste y afirmó que hace un par de años están distanciados, apuntando al entorno del "pelusa". Además, hizo un llamado para que sus hijas Dalma y Giannina dejen de lado sus diferencias y se hagan cargo del histórico capitán campeón del mundo.

"Es momento de que las hijas de Diego se junten y se hagan cargo. El moría por ellas. Con ellas era felicidad pura, la familia es fundamental", explicó Ruggeri en ESPN.

Además, remarcó que el entorno de Maradona tiene un rol clave para que el astro trasandino pueda salir adelante.

"Me gustaría que las personas que estén le digan que no a algunas cosas, que pongan los huevos y le digan que no. Es difícil lo que estoy pidiendo, porque el que le dice que no, seguramente se va a ir, pero ya estamos con una edad en la que nos tenemos que serenar. Estoy hablando como amigo. Todo sí, sí, sí, no es normal en la vida", aseveró.

Por su parte, Ruggeri reveló que hacer tiempo que está distanciado de Maradona, también apuntando a que se debe al entorno en el que está.

"No tengo el teléfono del Diego. Antes le mandaba un mensaje y me respondía al toque. Hoy no está con teléfono, no contesta, o te manda un mensaje y sé que no es él. Lo conozco y sé que mansajes me mandaría, y cuando lo leo, me doy cuenta que alguien contesta desde ahí", contó.

Finalmente, aseguró que si Maradona estuviera bien de salud "hoy sería el presidente de la FIFA. Rodeado por jugadores europeos de élite, estaríamos en la Conmebol, en todos lados, olvidate...".