Ex ayudante de Gimnasia y Esgrima contó cómo fue su última charla con Maradona

Sebastián "Gallego" Méndez, ex ayudante técnico del fallecido Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima, contó detalles sobre cómo fue la última charla que tuvo con el "Pelusa".

"Diego era un hombre extraordinario en lo humano, un gran motivador, muy paternalista. Todas las mañanas saludaba con un beso a cada uno de los chicos antes de entrenar. Son detalles que marcan la diferencia. Ante el fallecimiento de Diego tomamos la decisión de no seguir, era lo adecuado", señaló Méndez, según consignó Olé.

Respecto a su última conversación con Maradona, Méndez detalló que fue el 1 de octubre, dos días antes del cumpleaños 60 del "Barrilete cósmico".

"En la última charla con él, hablamos el jueves antes de su cumpleaños. Nosotros vivíamos en un barrio privado cerca de la ruta 2. Charlamos dos horas y media frente a un fogón, él disfrutaba mucho estar ahí. Tuvimos una charla hermosa, sobre la vida, hablamos de todo, no tocamos el tema fútbol y eso que al otro día jugábamos contra Patronato por el torneo. Eso me lo guardo para mí, son momentos que quedan para siempre y de los que uno aprende mucho", relató.

Finalmente, manifestó que lo más valioso para él fue haber podido tener la experiencia de compartir con Maradona ese año y medio que estuvieron juntos en la banca de Gimnasia.

"No me quedé con nada (material), pero a su vez con todo. Me quedé con tenerlo un año y medio al lado e ir a comer a su casa. Todas las noches miro al cielo y deseo que esté bien, con sus padres. No necesito nada más. Soy un agradecido de haber trabajado con el mejor de todos los tiempos y aprendí a valorar todo lo que hizo, porque ser Maradona era imbposible", concluyó.