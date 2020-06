Ex mánager de Maradona se molestó por el guión de una serie inspirada en el ídolo: Jamás me llamaron

Guillermo Coppola, mánager del astro argentino Diego Armando Maradona, se molestó por el guión de la serie Sueño Bendito, inspirada en la vida del "barrilete cósmico", debido a que no lo contactaron para conocer detalles de su relación con el jugador.

"Para saber la realidad de las cosas, conmigo jamás se comunicaron. Después yo podría o no haber apoyado... Pero sabiendo que Diego la autorizó (la serie), por supuesto que lo hubiese hecho. Ellos (por Diego y Claudia Villafañe) me dieron mucho y soy muy agradecido, no me puedo olvidar de todo eso", dijo Coppola en conversación con el programa Intrusos de América TV en Argentina.

Además, añadió que "entonces hubiese colaborado, como hice con Sbaraglia en mi casa, en una oficina, en un restaurante... Nos hemos juntado con él y con Noher porque querían verme a mí, mis expresiones, mis formas, que les cuente cosas... Y estos guionistas, si hubiesen tenido la capacidad mínima de intentar comunicarse, yo lo hubiese hecho mucho más atrapante. Una boludez el guión, que yo cuidaba mis pantuflas".

Sueño Bendito es una de las apuestas de la plataforma Amazon Prime, la misma que este viernes estrenará la serie El Presidente, inspirada en Sergio Jadue.